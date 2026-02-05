「世界らん展２０２６―花と緑の祭典―」（読売新聞社、ＮＨＫなど主催）が５日、東京都文京区の東京ドームシティプリズムホールで開幕した。３６回目となる今回は、最高賞の日本大賞に輝いたフラグミペディウム属フリッツションバーグ「ロングリヴ」や、２年ぶりに披露された希少な「光るコチョウラン」などが見所で、会場は大勢の愛好家らでにぎわった。埼玉県入間市の男性（７２）は、３年ほど前に自宅でラン栽培を