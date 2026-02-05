ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で一躍人気を集めた「おひなさま」ことタレントの長浜広奈（17）が4日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。理想の結婚相手について語った。モデルでプロ雀士の岡田紗佳が「どういう人と結婚したい？」と聞くと、長浜は「こういう話大好きです！」と興奮。「優しくて面白い。だる絡みしちゃうので、“なんだよ”とか