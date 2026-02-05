熊本・益城町で認定こども園のバスと普通乗用車が衝突し、園児4人が病院に運ばれました。全員意識はあるということです。午前10時過ぎの事故現場の映像では、バスは横転し、普通乗用車の前方部分は大破しているのがわかります。5日午前9時ごろ、益城町で認定こども園のバスと普通乗用車が衝突し、バスが横転しました。消防や園の関係者によりますと、バスには園児4人と職員2人のあわせて6人が乗っていて、園児4人が病院に運ばれま