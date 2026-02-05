ミラノ・コルティナ五輪、開会式より前に始まるアイスホッケー女子。4大会連続出場となる日本代表スマイルジャパンは、予選リーグに臨みます。アイスホッケー女子は全10チームが参加し、世界ランキングで、5チームずつ2つのグループに分かれ、計4試合の総当たり戦。グループAには世界ランキング上位5チーム（アメリカ、カナダ、フィンランド、チェコ、スイス）が入り、5チームとも結果に関係なく準々決勝に進出することが決定。世