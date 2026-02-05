県内は4日から気温が上がり、各地で雪どけが進んでいます。秋田市では4日から一斉除雪が行われていて、市民が住宅地に残された雪を寄せる作業に追われています。進藤拓実記者「秋田市泉の住宅地です。この先、道路のすぐ左側に大きな山が作られていまして、対向車とすれ違うことができなくなっています」「車も人も譲り合いながら通行しているような状況です」秋田市は原則として、道路の積雪が10センチ以上になると一斉除雪を始め