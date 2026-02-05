名古屋駅でしか買えないあの「ぴよりん」が、ついに温泉地を巡る旅に出ます！JR東海グループは2026年2月10日(火)から3月2日(月)まで、東海道新幹線沿線の東京駅から新大阪駅の「ベルマートキヨスク」等で「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を開催します。今回の目玉は、東京・静岡・岐阜の3駅限定で販売される「温泉ぴよりん」。しかし、人気の高さから東京・岐阜駅ではアプリによる事前抽選制となっており、事前のチェックが欠か