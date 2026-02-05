2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が腹部の筋肉を傷めたため、オールスターブレイク後に再検査をすると発表した。 これにより、昨シーズンのMVPは少なくとも5日のサンアントニオ・スパーズ戦から13日のミルウォーキー・バックス戦までの5試合、「ワールド・チーム」として