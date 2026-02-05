「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１１時現在で、ＮＥＣが「買い予想数上昇」で１位となっている。 同社は１月２９日に２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４．３％増の２兆４２２３億１７００万円、最終利益は同９８．８％増の１４２２億７８００万円となった。大幅な増益で着地したものの、翌３０日以降、同社株は下値を探る動きと