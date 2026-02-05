・ラインヤフーが切り返し急、アスクルのシステム障害影響も４～１２月期最終益４４％増 ・ＧＳユアサが続急伸で直近戻り高値更新、ハイブリッド用車載電池好調で見直し人気 ・山一電機はＳ高、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正 ・アステラスが５連騰で新値街道復帰、前立腺がん治療剤好調で今期業績予想を上方修正 ・コロプラが６％超の大幅高、１０～１２月期経常利益８．６倍化で投資資金攻勢