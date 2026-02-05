オランダ・エールディビジの1月度の月間ベストイレブンが4日に発表され、スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が選ばれた。三戸は2024年1月にアルビレックス新潟からスパルタへ完全移籍。今季はここまで公式戦14試合に出場し、7ゴール5アシストを記録している。1月はリーグ戦4試合で4ゴール1アシスト。この活躍により、3-4-3の左ウイングバックとして月間ベストイレブンに選出された。チームもウィンターブレイクを挟んで5連