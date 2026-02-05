ブラウブリッツ秋田は4日、明治安田J2・J3百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。キャプテンはMF諸岡裕人(29)が担当。副キャプテンはGK山田元気(31)、DF飯泉涼矢(30)、FW佐藤大樹(26)の3選手が務める。秋田は昨季のJ2リーグ戦で14位。今季は吉田謙監督体制7年目となる。キャプテン・副キャプテンの選手たちが挨拶。@hiroto010417 @GENKI011216 @ryouya35 @daiki_h11#ブラウブリッツ秋田 #信秋