ＳＡＮＫＹＯ [東証Ｐ] が2月5日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.3％減の629億円となり、通期計画の640億円に対する進捗率は98.4％に達し、5年平均の83.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比91.0％減の10.2億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実