5日前引けの日経平均株価は続落。前日比395.01円（-0.73％）安の5万3898.35円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1244、値下がりは310、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は320.89円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が215.8円、東エレク が87.24円、ダイキン が44.96円、フジクラ が31.59円と並んだ。 プラス寄与度トップ