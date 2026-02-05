5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数880、値下がり銘柄数472と、値上がりが優勢だった。 個別ではケミプロ化成、日本精密がストップ高。マツモトは一時ストップ高と値を飛ばした。ファーストコーポレーション、ナカノフドー建設、北野建設、植木組、ブルボンなど75銘柄は昨年来高値を更新。テクニスコ、マイポックス、ヒーハイスト、ＪＭＡＣＳ、わかもと製薬は値上がり