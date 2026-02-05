バンダイナムコホールディングス [東証Ｐ] が2月5日昼(11:35)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.2％減の1664億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1720億円→1900億円(前期は1864億円)に10.5％上方修正し、一転して1.9％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試