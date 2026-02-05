5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ13116911.0 49150 ２. 純銀信託 29226-4.7 45440 ３. 純金信託 25027 -25.4 24180 ４. 日経Ｄインバ 12520 -15.95000