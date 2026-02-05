東京・世田谷区の住宅で火事があり消火活動が続いています。この火事で男女2人が救助されましたが、男性の死亡が確認されました。【映像】現場の様子午前10時前、世田谷区経堂で「1階と2階、煙が出ている」と目撃者から119番通報がありました。警視庁などによりますと、2階建て住宅から出火してポンプ車など20台が出動し、現在も消火活動が続いています。これまでに1階がおよそ10平方メートル焼けましたが、これ以上燃え広が