退職代行「モームリ」の運営会社の社長らによる弁護士法違反事件で、退職希望者のあっせんを受けたとして、弁護士ら3人が書類送検されました。【映像】連行される谷本容疑者ら「モームリ」の運営会社社長、谷本慎二容疑者（37）ら2人は、紹介料目的で退職希望者6人を弁護士にあっせんした疑いがもたれています。警視庁はきょう、谷本容疑者らから退職希望者のあっせんを受けたとして、弁護士法違反の疑いで45歳の男性弁護士