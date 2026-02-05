警察などによりますと、5日午前8時50分ごろ、熊本県益城町の町道で、園児4人を乗せたバスと乗用車が衝突しました。 この事故で、バスに乗っていた園児のうち3人が病院に運ばれたということです。けがの程度は分かっていませんが、消防の話では3人とも意識はあるということです。 バスは65歳の男性が、乗用車は34歳の女性が運転していました。