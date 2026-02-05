法人税など約1億2800万円を脱税した疑いで、東京地検特捜部が日用雑貨製造販売会社「ビタットジャパン」の代表を逮捕しました。「ビタットジャパン」の代表取締役のイ・ギョンヒョン（57）容疑者は2021年11月期から2023年11月期までの間、架空の輸入仕入れを計上して計4億7000万円あまりの所得を隠し、法人税など約1億2800万円を脱税した疑いがもたれています。ビタットジャパンは韓国から仕入れたマウスウォッシュなどを販売して