IOC＝国際オリンピック委員会が、2030年にフランスのアルプス地方で開催される冬季オリンピック・パラリンピックで、夏季大会の競技の一部を実施することを検討していると明らかにしました。【映像】冬季移行の検討を発表したIOCIOC カール・シュトス氏「全ての関係者を満足させることは不可能だが、（夏と冬の）競技種目数のバランスや持続可能性などを確保する責任がある」IOCは4日、イタリア・ミラノで行われた総会で、夏