ピクセラは12月24日、グループ会社のA-Stageとの共同ブランド「Re・De(リデ)」より、次世代スマートリングの新モデル「Re・De Ring Gen2」(2万9,800円)を発売した。Re・De Ring Gen2 各色同商品は、睡眠やコンディション、今の調子、運動状態、血管年齢を可視化できる次世代型のスマートリング。新モデルでは、バッテリー持続時間が従来より約2日間向上し、センサー刷新により心拍数の測定精度も飛躍的に高まった。さらにポイ活ア