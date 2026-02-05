ミラノ・コルティナオリンピックの開幕を前に、日本選手団の食事をサポートする拠点がメディアに公開されました。【映像】日本選手団に提供される和食の一例伊東団長「和食を用意してくれることによって選手たちが気持ちもリラックスするし、海外にいるというよりも日本で試合をしているような感覚になって普段通り力が発揮できると思います」JOC＝日本オリンピック委員会は味の素と協力して、日本からおよそ6トンの食材や調理