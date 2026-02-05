千葉・松戸警察署は4日、夜道を歩いていた女性に自転車をぶつけて負傷させ、体を触ったとしてベトナム国籍の男を逮捕した。調べに対し容疑を否認しているが、今年に入り同様の犯行が起きていて、余罪があるとみて捜査している。女性にケガさせ体を複数回触った疑い4日午前、千葉・松戸警察署でカメラが捉えたのは、カメラを見て視線を落とした男、ベトナム国籍のチャン・ゴック・トアイ容疑者（22）だ。チャン容疑者は2025年12月、