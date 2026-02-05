認知症の80代の男性に、マンションの所有権の一部をおよそ8倍の金額で購入させ、現金およそ2000万円をだましとったとして不動産販売会社の元社員の男が逮捕されました。男は、認知機能の低下した高齢者を狙い同様の犯行を繰り返す不動産詐欺グループの一員とみられています。捜査関係者によりますと、準詐欺の疑いで逮捕された富塚健二容疑者（39）は2023年、仲間とともに、埼玉県にあるマンションの一室の、所有権の一部を千葉県