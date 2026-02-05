（資料写真）東京商工リサーチ横浜支店が４日発表した１月の県内企業の倒産（負債１千万円以上）は前年同月比１３・０％増の５２件だった。物価高や人件費の上昇で中小企業の経営環境は厳しさを増し、２カ月連続で増加した。昨年１２月の日銀の追加利上げに連動し、金融機関の貸出金利が上昇。輸入物価を押し上げる円安も進行し、支店情報部の森澤章次課長は「経営体力の差が鮮明化する局面」とみている。原因別で販売不振２