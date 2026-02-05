1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回は天丼チェーン「てんや」でのちょい飲みです。てんやにはお得な「てんやちょい飲みセット」がありますが、この日の気分に正直になった結果「コスパだけに流されないのが大人」な飲み方をしてきました。天丼てんやで1杯やってきた○大丈夫、だれも私を見ていない平日のお昼時を外し、午後てんやに入りました。店内には男性客ばかり。通しで