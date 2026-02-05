ＡＫＢ４８が２５日、グループ結成２１年目の第１弾にして通算６７ｔｈのシングル「名残り桜」をリリースする。若手メンバーが台頭する中でひときわ注目を浴びるのが、同曲選抜メンバーの花田藍衣（めい＝２０）だ。キュートなルックスで「魚さばき」を得意とする異色のアイドルは「グループはもっと強くなれる！私はＡＫＢ４８に１０年は絶対いる！」と宣言した。――「桜」がタイトルに付くシングルは、ＡＫＢ４８として１