3月20日より新宿バルト9ほかにて期間限定で上映する、Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』のエンディングテーマが「シンガロン! スーパー戦隊SONG」に決定した。本楽曲は、ささきいさおや影山ヒロノブ、つるの剛士など歴代戦隊オープニング・エンディング主題歌を歌った18組のアーティストが集結したメモリアルな楽曲だ。また、上映に先駆け、2月4日に開催されたイベント「超英雄祭2026 DAY2 -SUPER SE