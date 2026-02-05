ダイエットを始めると、「やるなら完璧にやらないと」と思ってしまいがち。食事管理も運動も、ルールをきっちり決めてこそ結果が出る、と感じるものです。その一方で、無理をしすぎて途中で挫折する人も少なくありません。実際、最近は「７割くらいで続けたほうがうまくいく」という声も増えていますが、実際のところどちらが成功しやすいのでしょうか？完璧をめざすと、短期間で結果が出やすいものの…食事内容や運動量を細かく管