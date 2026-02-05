プラスは、つめ替え式テープのり「norino pod（ノリノポッド）」の発売10周年を記念し、レトロポップなスケルトンカラーの限定モデル「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」を2026年2月10日に発売します。実売価格は本体＋つめ替え用リフィルのセットで550円（税込）。 「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」 記事のポイント 手を汚さずすばやくノリ付けできるテープのり「ノリノポッド」が10周年を迎え、アニバーサリー