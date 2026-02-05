NVIDIAは海賊版書籍を含むデータセット「Book3」でAIのトレーニングを行っていたとして2024年に複数の書籍の著者から集団訴訟を起こされており、裁判資料の中で「人類史上最大規模のシャドウライブラリ」を自称する海賊版サイトのAnna's Archiveと協力体制を取っていたことが指摘されていました。訴訟に対しNVIDIAは、「海賊版サイトに連絡するだけでは著作権侵害にはあたらない」と主張して訴訟の棄却を求めました。NVIDIA: Conta