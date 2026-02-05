横浜ＦＭは５日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕・町田戦（６日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して前日練習を行った。Ｊリーグ史上最速となる開幕戦に向け、ＭＦ喜田主将を中心に、公開された時間ではダッシュやボール回しなどが行われ、その後は非公開で最終調整を行った。Ｊリーグからは「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（特別大会）は各記録とも独立した別大会の公式試合として扱う」と