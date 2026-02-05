２月１日の根岸Ｓを勝ったロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）は、優先出走権を得たフェブラリーＳには向かわず、ドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）へ向かうことになった。５日、管理する安田調教師が明かした。鞍上は引き続き、横山和生騎手が務める。