元乃木坂４６の女優・山下美月が、最新ショットを公開した。山下は５日までにインスタグラムに「冬続きますね〜」と記し、もこもこのファーコートに大きな帽子を合わせた冬コーデ姿を鏡越しに撮影したショットを披露した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。