女優のペネロペ・クルス、俳優のジュード・ロウ、オーウェン・ウィルソンが、ナンシー・マイヤーズ監督の新作映画に出演することが明らかになった。「ホリデイ」や「マイ・インターン」といったヒット映画を手がけたマイヤーズにとって、今回が11年ぶりの監督作となり、ワーナー・ブラザースによる同作品は2027年のクリスマスに公開予定だ。 【写真】またも共演のアカデ