NECナイメヘン残留となった佐野航大がフォレンダム戦でも先発起用されたオランダ1部NECナイメヘンのサポーターは移籍の噂があったMF佐野航大の残留に歓喜している。現地時間2月4日に行われたオランダカップ準々決勝のフォレンダム戦では、佐野の背番号23に合わせて、前半23分に「サノは俺たちのものだ！」と大合唱を響かせた。佐野はオランダ1部アヤックスやイングランド1部ノッティング・フォレストなどへの移籍の可能性が浮