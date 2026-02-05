渋谷駅に「アイドリッシュセブン」とのコラボ広告が登場した2026年のJリーグが、2月6日に新シーズンの開幕を迎える。明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕を目前に控え、2日から渋谷で交通広告が掲出された。アプリゲーム「アイドリッシュセブン」に登場するアイドルグループとのコラボ広告には、「試合絶対観に行く！」「開幕楽しみ」といった声が上がり、注目を集めている。今季のJリーグは、シーズン移行に伴い、2月から半