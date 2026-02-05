億万長者の性犯罪者ジェフリー・エプスタインと親交を結び、婚外関係によって性病にまで感染したという疑惑が提起されたマイクロソフト（MS）創業者のビル・ゲイツ氏が、「エプスタインと共に過ごしたすべての瞬間を後悔している」と述べた。ゲイツ氏は4日（現地時間）に放映されたオーストラリアメディアとのインタビューで、「そのような行動を取ったことについて謝罪する」と明かした。同氏は2011年にエプスタインと初めて会い