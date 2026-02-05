半導体の受託製造で世界最大手のTSMCの幹部が先ほど、高市総理と面会し、国内初となる3ナノ・メートルの先端半導体の量産計画を説明しました。高市総理は「3ナノロジック半導体はAIロボティクスや自動運転向けに使われていく世界最先端の半導体だ」と話し、日本国内での生産について、「経済安全保障の観点から大きな意義がある」などと期待を寄せました。