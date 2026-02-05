俳優でパーカッションバンド・BON-BON BLANCOのボーカルとしても活躍してきた美馬アンナさん。2019年に誕生した長男・リタさんは「先天性四肢欠損症」で、生まれつき右手がない。出産直後は「泣いてばかりいた」というアンナさんだが、息子を育てる中で、自分自身の偏見や世間からの過剰な反応と向き合い、乗り越えてきた。【画像】出産した瞬間に「え、手はどうなってるの?」と…“先天性四肢欠損症”として生まれたばかりのリ