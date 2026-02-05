去年8月、千葉県多古町の住宅で、住人の男性が手足を縛られ現金が入った財布などを奪われた強盗傷害事件で、警察はスリランカ国籍の男女3人を逮捕しました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、いずれもスリランカ国籍で、富里市の無職、ジャヤワルダナ・ウィダナラゲ・チャトラン・ディ・ダナンジャヤ・ジャヤワルダナ容疑者（28）と、職業不詳、ヒーンケンダ・ムダリゲ・ガヤン・プリヤダルシャナ容疑者（36）ら男女3人です。3