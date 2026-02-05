1990年代、一世を風靡した飯島愛。しかし、世間の注目を集め始めた頃の彼女は社会から激しい反発にあった。「息子の嫁にしたくない女」ランキングでは不名誉な上位に名を連ね、今では考えられない罵詈雑言が投げかけられた。【画像】飯島愛のデビュー写真集『愛・MY・ME』の衝撃の表紙しかし、そんな逆風下にあっても、彼女は着実に芸能界での地位を固めていく。なぜ彼女は生き残れたのか？飯島愛の「本当の武器」を語った2