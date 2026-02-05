5日午前11時11分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の函館市、安平町、新ひだか町、それに浦河町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道函館市安平町新ひだか町浦河町気象庁