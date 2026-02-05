元NHKのフリーアナウンサーの中川安奈が5日、都内で行われた『TEAM JAPAN WINTER FEST「プリントスタジアム presented by 三井不動産」』オープニングイベントにMCとして参加した。【動画】ロコ・ソラーレ藤澤五月、ミラノ・コルティナ五輪を戦う選手たちへメッセージ過去２大会の思い出も振り返る俳優・フィギュアスケーターの本田望結、お笑いコンビのレインボー（ジャンボたかお、池田直人）、カーリングチームのロコ・ソ