北九州市の小倉駅近くにある飲食店街「鳥町食道街」周辺で2024年に起きた大規模火災で、油入りの鍋を加熱したまま放置して発火させ33棟を焼いたとして、業務上失火罪に問われた元飲食店経営者樋口静子被告（71）に、福岡地裁小倉支部（三芳純平裁判長）は5日、禁錮2年、執行猶予4年（求刑禁錮2年）の判決を言い渡した。被告は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予を求めていた。起訴状によると、24年1月3日午後、使用済み油に凝