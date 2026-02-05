〈「かなりひどい。口のきき方もバカ丸出しで、ちょっと問題外ですね」…視聴者から“散々な言われよう”だった飯島愛を評価していた2人の意外な“大物芸能人”の正体とは〉から続く『ウチくる!?』や『金スマ』などの人気番組でレギュラーを務める傍ら、庵野秀明や田原総一朗といった大物知識人とも対等に渡り合い、その「本音を話す」スタイルで確固たる地位を築いた飯島愛。【画像】飯島愛のデビュー写真集『愛・MY・ME』の衝撃