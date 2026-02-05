2021年に大腸がんの手術を受けたタレントでミュージシャンの桑野信義（68）が5日、ブログを更新。がん寛解を報告した。桑野は「5年前の今日直腸がん3bの手術を受け生まれ変わった日です」と切り出し、抗がん剤治療の副作用に苦しみながらリハビリに励んできた期間を振り返り「今日までの5年間に肺に転移したり昨年は全国ツアーを終えS状結腸の腫瘍を切除したりと色々あったけど直腸がん3bの手術から5年間生存することができ