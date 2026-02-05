大切なのは信頼関係の構築 犬の場合、「怒り」の多くは「拒否」や「自己防衛」の意思表示です。飼い主さんと愛犬の間には信頼関係が築かれるため、「嫌だ」とか「やめて」という意思表示のために怒りのサインを見せることはあっても、本気で激怒するようなシーンは滅多にないでしょう。 しかし、まだ信頼関係を構築している途中段階であったり、何かの出来事をきっかけに信頼関係が崩れ始めているときは、飼い主さんの悪