ボーイングは、シンガポール航空と着陸装置交換契約を締結した。シンガポール航空グループが運航するボーイング737 MAXとボーイング787型機75機以上が対象となる。航空会社が大量のスペアパーツを保管する必要性を軽減し、在庫ネットワークを通じてタイムリーに着陸装置が提供できるようになる。着陸装置のオーバーホールのスケジュールを柔軟に調整でき、着陸装置の耐用年数を最適化し、機体の運航停止期間を最小限に抑えることが